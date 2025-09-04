Veliler isyanda: "100 bin TL zorunlu bağış olmadan kayıt yok"

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şikayetvar üzerinden seslerini duyuran veliler, devlet okullarında kayıt ve nakil işlemleri sırasında “zorunlu bağış” adı altında para istendiğini dile getirdi.

İstanbul, Bursa, Adana gibi farklı illerden gelen başvurularda, bazı okul yönetimlerinin ve okul aile birliklerinin velilerden 7 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda “bağış” adı altında para istediği öne sürüldü. Gelen iddialar arasında, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri üzerinden IBAN numaralarıyla yüksek meblağların talep edildiği ve ödemelerin resmi belgesiz yapıldığı da yer alıyor.

Veliler, bağış yapmadıklarında çocuklarının kaydının yapılmayacağı, okul hayatlarında sorun yaşayabilecekleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı gördüklerini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sık sık dile getirdiği “eğitim ücretsizdir” vurgusuna rağmen, aileler bu tür uygulamalardan şikayetçi olarak çözüm üretilmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

50 BİN TL-100 BİN TL BAĞIŞ YAPMADAN NAKİL YAPMIYORLAR

3. sınıfta okuyan çocuğumu İstanbul’da bulunan bir okula nakletmek istedim. Ancak okul yönetimi, çocuğumun kaydının yapılabilmesi için en az 50 bin TL-100 bin TL arasında bağış yapmam istendi. Bu talebi kabul etmediğimde, bana kimsenin bir şey yapamayacağı, kontenjanın dolu denilerek çocuğumun açıkta kalacağı söylendi. Ben en fazla 5 bin TL-10 bin TL arası bir ödeme yapabileceğimi belirttim fakat bu da kabul edilmedi ve çocuğumun okula kaydedilmeyeceği net bir şekilde ifade edildi. Çocuğumun eğitim hakkının engellenmemesi ve nakil işleminin yasal çerçevede yapılmasını talep ediyorum.

BAKANIN SÖZÜNE RAĞMEN ZORUNLU BAĞIŞ: 90 BİN TL İSTİYORLAR

Esenyurt’ta bir ilkokulda velilerden bağış adı altında 70 bin TL-90 bin TL arasında para isteniyor. MEB’in açıklamasına rağmen, okullarda bu uygulama halen devam ediyor. Veliler, öğretmenlere polis çağıracaklarını söylemelerine rağmen, bu uygulamanın sürdürülmesi anlaşılması güç bir durum. Bakanın sözü bu ülkede geçerli değil mi?

100 BİN TL BAĞIŞ YOKSA KAYIT DA YOK

Bursa’da bir okula 1. sınıf kaydı yaptırmak istediğimizde, okul yönetimi 100 bin TL bağış adı altında ücret talep etti. Bu ücretler resmi kayıt ücreti dışında, tamamen ek ve kayıt dışı olarak isteniyor. Parayı ödemediğimiz takdirde çocuğumuzun kaydının yapılmayacağı açıkça belirtildi. Bu durumu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirdik ancak herhangi bir çözüm alamadık. Düşük gelirli aileler olarak, çocuklarımızın eğitim hakkının bu şekilde engellenmesini kabul etmiyoruz. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını ve kayıt sırasında hiçbir şekilde ücret talep edilmemesini talep ediyorum.

PARAM YOK DİYE ÇOCUĞUMUN KAYDI YAPILMADI

Bugün çocuğumu 5. sınıf kaydı için okula götürdüm. Kayıt görevlisi tarafından benden 5 bin TL ve temizlik ürünleri getirmem istendi. Param olmadığını ve eşimden de ayrı olduğumu belirttim. Buna rağmen, "Bunları yapmanız gerekiyor, bunları yaparsanız kaydınızı oluştururuz." şeklinde yanıt verdiler. Ödeme veya temizlik ürünü getirmediğim için çocuğumun kaydı yapılmadı ve evraklarla birlikte geri gönderildim. Benim maddi durumum yok ve bu tür taleplerin yasal olmadığını biliyorum. Çocuğumun kaydının hiçbir ek ücret veya ürün talebi olmadan, yasalara uygun şekilde yapılmasını istiyorum.

FARKLI DEVLET OKULLARINDA HEP AYNI CEVAP: ÖNCE PARA

Ağustos ayında kızımı devlet anaokuluna kaydettirmek istediğimde farklı okullarda yüksek miktarda bağış talep edildi. Bir yerde 10 bin TL, başka birinde kayıt ve personel için toplam 18 bin TL, bir diğerindeyse aylık bin TL’den 9 bin TL istendi. Hiçbir ödeme yapmadım ve kızımı özel bir anaokuluna göndermek zorunda kaldım. Yetkililerden inceleme başlatılmasını istiyorum.

BAĞIŞ YAPACAK KADAR PARAMIZ OLSA DEVLET OKULUNDA NE İŞİMİZ VAR?