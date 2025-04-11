Veliler öğretmenlerin yanında: Kıyımın adı atama

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından proje okullarına yapılan atamalar sonrası birçok okulda öğretmenler sürgün edildi. Onlarca öğretmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden başka okullara atanmasına yönelik öğrencilerin ve velilerin tepkileri büyüyor.

Keyfi atama kararlarına yönelik bir tepki de İzmir Atatürk Lisesi’nden geldi. Aynı anda yaklaşık 60 öğretmenin görevden alındığı İzmir Atatürk Lisesi velileri, keyfi uygulamaya karşı kamuoyuna seslendi.

İzmir Atatürk Lisesi velilerinden Halis Çalık, “Tamamen çocukların gelecekleriyle oynayan bir uygulama. Çocuklarımızın 10 yıldan daha fazladır çalışan ve okul kültürünün oluşmasını sağlayan öğretmenlerinin bir günde, hayatlarını altüst edecek şekilde, ‘artık siz bu okulda değilsiniz’ diyerek, yerlerine hangi kriterle kimin atandığı belli olmayan bir atamayı kabul etmek mümkün değil. Veliden öte bir insan olarak da kimsenin insanların hayatı üzerinde bu kadar keyfi oynamalar yapma hakkının olmadığını düşünüyorum” dedi.

Keyfi kararlar alındığını vurgulayan Çalık, “Öğretmenlere hiçbir açıklama yapılmadan, ‘burada dört yılınız dolduğu için sizin yerinize başka öğretmenler atadık’ dediler. Ancak eğer 4 yıl bir kriterse, 4 yılı dolup orada kalabilen öğretmenler de var. Atamalar şunu gösteriyor, uyumluysan ve her söyleneni koşulsuz kabul ediyorsan orada kalabiliyorsun ama koşulsuz bir kabulün yoksa ve bir şeylere itiraz ediyorsan gönderiliyorsun” diye konuştu.

EĞİTİM BOYKOTU

Gönderilen öğretmenlerin öğrencilerle ve velilerle iyi ilişkileri olan öğretmenler olduğuna dikkat çeken Çalık, “Bu haberi duyduktan sonra çocuklarımızın resmen hayat enerjileri düştü. Hayat enerjileri yok oldu” ifadelerini kullandı.

Veliler olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Çalık, şunları söyledi:

“Belki de eğitim boykotuna varacak adımları atmaya hazırız. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize sahip çıkıyoruz. Kimsenin bir günlük kararnamelerle, ‘ben yaptım, oldu’ diye çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de hayatlarıyla oynamaya hakkı yok. Umarım yetkililer yaptıkları bu saçmalığın farkına varırlar ve geri adım atarlar.”

ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ

Velilerden Hicran Arıkan ise, sürecin tamamen kapalı yürütüldüğünü anlattı. “Atama elbette yapılabilir” ifadelerini kullanan Arıkan, “Elbette hiçbir okul, hiçbir öğretmenin ya da idarecinin üzerine tapulu değil. Ama atamalarda bir şeffaflık, bir liyakat olmalı. Öğretmenler neye göre atandı ya da kim neden gitti? Gelen ne için geldi? Hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Öğrenciler de öğretmenler de dahil olmak üzere kimse bilgilendirilmedi" dedi.

ÖĞRETMEN KIYIMI

Her tayin döneminde birkaç öğretmenin gitmesinin normal karşılandığını, ancak bu kez yaşananın olağan dışı olduğunu şu ifadelerle vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:

“Bir anda bir atamayla okulun 60 öğretmeninin birden değiştirilmesi çocukları çok rahatsız etti. Atamaların şimdilik bekletilmesi ve daha sonra da yapılacaksa bir şeffaflık içerisinde ve insanlara bilgi verilerek yapılmasını istiyoruz. Adaletli, net bir atamaya zaten hiç kimsenin itirazı olamaz. Burada karar verilirken hangi kıstaslara bakıldığı dahi belli değil. Bu da akıllara öğretmen kıyımı yaşandığını getiriyor. Veliler olarak İzmir Atatürk Lisesi başta olmak üzere bütün kurumlarda yapılan atamaların hukuk çerçevesi içerisinde liyakata dayalı olarak yapılmasını istiyoruz.”