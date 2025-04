Veliler sınav heyecanı yaşadı, ter döktü

Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu’nda "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında, "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında öğrenciler, velileriyle birlikte sınav heyecanı yaşadı.

Bursa’da akademik başarının yanında gerçekleştirdiği sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de adından sıkça söz ettiren Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu’nda veliler, öğrencilerle birlikte sınav oldu. Bursa Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu’nda "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında Türkçe zümresi tarafından, "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışması yapıldı. Yarışma kapsamında veliler ve öğrenciler okul öğretmenlerinin belirlediği kitabı okuyarak veli ve çocuk birlikte yazılı sınav oldu.

Çok sayıda velinin, çocuğuyla birlikte girdiği sınavdan çok güzel görüntüler yansırken, sınav çıkısı bazı veliler sınav sorularının zor olduğunu belirtti. Önemli olan, çocuklarıyla birlikte güzel anı biriktirmek olduğunun altını çizen veliler; kitap okuma etkinliğinin çok güzel olduğunu, devamında çocuklarıyla birlikte girilen sınavın ise asla unutamayacakları bir hatıra olarak kalacağını ifade etti.

Çocuklarıyla birlikte kitap okuyup, okudukları kitaptan yine çocuklarıyla birlikte sınava giren veliler, okul müdürü Asım Altuntaş başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etiler.

Etkinlikte konuşan Sadettin Türkün Ortaokulu Müdürü Asım Altuntaş, kitap okumanın çocukların gelişimindeki yeri ve önemini belirtti. Altuntaş, "Hep öğrencilere mi sınav olacak, bu sefer de veliler sınav heyecanı yaşasın, ter döksün istedik" diyerek hem kitap okuyan hem de çocuğuyla birlikte sınava katılan velilere, öğrencilere ve sürecin her aşamasında emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

15 Nisan Salı günü yapılan, "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışma sınavının sonuçları 18 Nisan’da açıklanacak. Okulda gerçekleştirilecek ödül töreni ise 23 Nisan’da yapılacak.