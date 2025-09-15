Velilerden Bakan Tekin’e yanıt: Hakkımızı korumak sizin sorumluluğunuzda

Özel Okul Velileri Platformu “Çocuğunuzu özel okula göndermek zorunluluk falan değil, tercih” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yanıt verdi.

Platform’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğrudur, özel okula göndermek bir tercihtir. Ancak bu tercihi yapan velilerin haklarını korumak, sözleşme ve ücret süreçlerini denetlemek, eğitimde eşitlik ilkesini gözetmek Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli sorumluluğudur.”

Platform taleplerini ise şöyle sıraladı: “Özel okul ücret artışları, taahhüt edilen eğitim kalitesinin sağlanması, veli–öğrenci haklarının korunması, adil ve şeffaf denetim mekanizmaları devletin güvencesi altında olmalıdır. Özel okulu tercih eden veliler, tercihleri nedeniyle yalnız ve sahipsiz bırakılmamalıdır. Eğitim, hangi kurumda olursa olsun devletin koruyucu şemsiyesi altında olmak zorundadır.”

BAKAN NE DEMİŞTİ?

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Tekin özel okul ücretlerinin yükseldiğiyle ilgili soru üzerine, "Çocuğunuzu özel okula göndermek zorunluluk falan değil, tercih. Kimsenin çocuğunu özel okula göndermek zorunda bırakmayız, bırakmadık. Şu anda toplam öğrenci sayımız içinde yüzde 7'ye yakın öğrencimiz özel okula gidiyor. Bu rakam çok düşük” demişti.