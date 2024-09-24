Velilerden ’okulumuz taşınmasın’ çağrısı



Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tarih Bulvarı’nda bulunan okul, ilkokul ve ortaokul olarak ikiye ayrılıyor. Yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yapılan yeni okula ilkokul öğrencilerinin kasım ayında gönderileceğini öğrenen veliler, duruma tepki gösterdi. Okulun mevcut konumunun öğrencilerin evlerine yakın olduğunu belirten veliler, binanın taşınması durumunda mesafeden dolayı hem servis külfeti ile öğrencilerin zorlanacağına dikkat çekti. Eğitim öğretim yılı başlangıcında ya da yarı tatili beklemeden yapılacak değişiklikle öğrencilerin düzenlerinin bozulacağını ifade eden veliler, yakın olan okul binasının konumunun değişmesini istemediklerini söyledi.



“Evlerimiz yakın ve okulu da seviyoruz”

Okulda çocuğu öğrenim gören Huriye Çelik, “Oğlum bu okulda okuyor. Okulun kasım ayında taşınma durumu varmış. Biz okulun taşınmasını istemiyoruz. Çocuklarımız daha küçük, bakıma muhtaçlar. Psikolojileri de bozulacak taşınması gündemde olan okul çok uzak. Bu okul evlerimize yakın, taşınmalarını istemiyoruz. Buraya yürüyerek geliyoruz, diğer okula gitmemiz zor. Servis ücretlerini de bilmiyoruz. Şu an çocuğumuz da biz de zor durumdayız. Diğer okul yokuşta gidilecek gibi değil. Biz kimi görsek okulun taşınmasını istemiyor. Evlerimiz yakın ve okulu da seviyoruz” dedi.



“Servis parası verecek bir bütçem yok”

Okulda öğrencisi bulunan başka bir veli olan Ehliman Sarıçiçek, “Emek Mahallesi’nde oturuyoruz. Biz bu okulda okuyoruz. Oğlum 4. sınıfa gidiyor ama kızımla biz yukarıdaki okula gidecekmişiz. Bizim çocuklarımızı oraya gönderme şansımız yok. O okul çok uzak, bir sene daha burada kalabilme şansı istiyoruz. Bizi yukarıdaki okula 11 Kasım’da göndereceklermiş. Ortaokul bizi istemiyormuş, ilkokul yapmışlar. Bu okula evlerimiz çok yakın diğer okula ise çok uzak. Servis parası verecek bir bütçem yok” ifadelerini kullandı.