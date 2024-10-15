Velilerin tahliye isyanı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.’nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan D.T.’nin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi.

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. E.Ş.’nin bir yakını “Çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bunu duyan veliler de okul önünde toplandı. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz” dedi.