Veliye turnike ücreti dayatması

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) okullarda ‘bağış’ adı altında velilerden para toplanması yasaklanmasına karşın okullarda velilerden para toplanmaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise Denizli’de bulunan Sevilkaynak Ortaokulu’nda yaşandı.

İdare tarafından okul girişine kurulan turnike sistemi için öğrencilerin giriş kartı alması gerektiği ve bunun için velilere 250 TL ila 1000 TL arasında değişen bir liste verildiği iddia edildi.

AYRIŞMAYA NEDEN OLACAK

Velilerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen mesajda öğrencilerin 2 Şubat itibarıyla turnike sistemini kullanacağı bu nedenle kartların 16 Ocak Cuma gününe dek satın alınması gerektiği bildirildi. Mesajda kart ücretlerinin; 5’inci sınıflar için 1000 TL, 6’ncı sınıflar için 750 TL, 7’nci sınıflar için 500 TL, 8’inci sınıflar için 250 TL olduğu aktarıldı. Toplanan paranın yalnızca öğrenci giriş kartı ücreti için olduğu belirtilse de veliler uygulamaya tepki gösterdi. Kartı olan öğrencilerin turnikeden hızlıca, olmayanların ise sıra halinde güvenlik görevlisinin kontrolünden geçerek okula girdiğini söyleyen bir veli, “O zaman durumu olmadığı için kartı alamayan öğrenciler bir tarafta, satın alabilenler diğer bir taraftan mı okula girecek? Bu haksızlık değil mi?” diye sordu. Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, sözkonusu kartı satın alamayan öğrenci olmasında durumunda uygulamanın çocuklar arasındaki ayrıştırmayı pekiştireceğine dikkat çekti. Okulların ‘bağış’ adı altında velilerden para toplamasının yasak olduğunu anımsatan Özdemir, “Okulların genel anlamdaki tüm harcamaları konusunda velilerden para toplamasına karşıyız. Milli Eğitim Bakanlığı okulları bu konuda uyarıyor, ancak bu ‘Yapın’ demenin de bir başka yolu. Kartı alamayan velilerin çocukları okula nasıl girecek, burada nasıl bir tutarlılık bekliyorlar, bilemiyoruz” diye sordu. İddiaları sormak için aradığımız okula ise ulaşamadık.