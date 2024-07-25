Venedik festivali Burton’la açılacak

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 81'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu.

Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Isabelle Huppert'ın üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor. Festivalin açılış filmi daha önce duyurulduğu gibi Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" olacak. Jüri üyeleri arasında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Zhang Ziyi ve Julia von Heinz yer alacak.

HALUK BİLGİNER’İN FİLMİ DE YARIŞACAK

Yarışmada Pedro Almodovar'ın son filmi "The Room Next Door", Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı "Maria", Joaquin Phoenix'in kendisine Oscar kazandıran Joker rolüne geri döndüğü ve başrolü Lady Gaga ile paylaştığı "Joker: Folie a Deux" ve Luca Guadagnino imzalı "Queer" filmi Altın Aslan için yarışacak filmler arasında yer alıyor. Festival, 28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.