Venedik’te ödül alan Yahudi yönetmen Friedland: Filistin halkının yanındayım!

İtalya'da bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali sona erdi.

Festivalde büyük ödül “Altın Aslan”ı, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın filmi "The Room Next Door" kazandı.

Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazanan "Familiar Touch" filminin ABD’li yönetmeni Sarah Friedland ise etkileyici bir konuşmaya imza attı.

Musevi olan Friedland, ödülünü Gazze'de devam eden işgal nedeniyle Filistinlilere adadı.

Friedland, ödül konuşmasında, Filistin halkıyla dayanışmasını dile getirerek, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ediyorum. Özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayım” dedi.

Jewish filmmaker Sarah Friedland accepts award at the Venice Film festival.



“I am accepting this award on the 336th day of Israel’s genocide in Gaza and 76th year of occupation…I stand in solidarity with the people of Palestine in their struggle for liberation.” pic.twitter.com/LYlTSRxnLm