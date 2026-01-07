Venezuela 7 günlük ulusal yas ilan etti

Venezuela'da, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahale sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in konuşması, başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlandı.

ABD'nin müdahalesiyle ölen genç askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler."

ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde 32 Kübalı asker ile 24 Venezuelalı güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ifade edilmişti.