Venezuela’da, ABD’nin askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden askerler ve güvenlik güçleri için 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ölenleri “ülkeyi ve Maduro’yu savunanlar” olarak nitelendirerek yas kararını devlet televizyonundan duyurdu.

Dünya
Kaynak: AA
Venezuela 7 günlük ulusal yas ilan etti
Fotoğraf: Depo Photos

Venezuela'da, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahale sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in konuşması, başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlandı.

ABD'nin müdahalesiyle ölen genç askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler."

ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde 32 Kübalı asker ile 24 Venezuelalı güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

