Venezuela, ABD'nin en büyük savaş gemisinin bölgeye girmesiyle seferberlik başlattı

Venezuela, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki savaş gemisi ve asker yığınağına yanıt olarak askeri personel, silah ve teçhizattan oluşan "büyük bir seferberlik" başlattığını duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López'e göre, tatbikatlara kara, hava, deniz ve yedek kuvvetler katılacak. López, bu konuşlandırmayı ABD yığınağının oluşturduğu "emperyalist tehdide" bir yanıt olarak nitelendirdi.

Tatbikatlar, düzenli askeri birliklerin yanı sıra, Eski Devlet Başkanı Hugo Chávez tarafından kurulan ve adını çok sayıda Latin Amerika ülkesinin İspanya'dan bağımsızlığını kazandıran Simon Bolivar'dan alan sivillerden oluşan bir yedek güç olan Bolivarcı Milisleri de kapsıyor.

Emri doğrudan Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan aldığını belirten López, tatbikatın amacının "Komuta, kontrol ve iletişimi optimize etmek" ve “Ülkenin savunmasını sağlamak” olduğunu söyledi.

MADURO'DAN TALİMAT

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre Maduro, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını söyledi. Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri saldırısı durumunda savunmayı organize etmek amacıyla ulusal savunma komutanlıkları kurulması talimatını verdiğini belirtti.

Savunma komutanlıklarının, Stratejik Operasyonel Komutanlığına (CEOFANB) bağlı bir birim olacağını dile getiren Maduro, "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim" ifadelerini kullandı.

ABD 4 BİN ASKER KONUŞLANDIRDI

Bu hamle, ABD'nin yığınağı devam ederken iki ülke arasında artan gerilimin ortasında geldi. Salı günü ABD Donanması, Amerika'nın en büyük savaş gemisi olan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un, Latin Amerika'nın çoğunu içeren ABD Güney Komutanlığı operasyon alanına vardığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen ayın sonunda Ford'a Avrupa'dan Karayipler'e gitme emri vermişti.

Ford'a eşlik eden taarruz grubu, dokuz hava filosu, iki Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri (USS Bainbridge ve USS Mahan), entegre hava ve füze savunma komuta gemisi USS Winston S. Churchill ve 4 binden fazla denizciyi beraberinde getiriyor.

ABD, bölgedeki güç yığınağını uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve ABD'ye uyuşturucu akışını durdurma amaçlı olarak lanse etti ve son haftalarda uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla çok sayıda tekneye saldırı düzenledi.

Ancak Venezuela, ABD'nin asıl amacının rejim değişikliğini zorlamak olduğunu ifade ediyor ve bazı Trump yönetimi yetkilileri de stratejilerinin Maduro'yu devirmeye yönelik olduğunu kabul ediyor.

Geçen ay Trump, CIA'nın Venezuela'da faaliyet göstermesine izin verdiğini söylemiş ve daha önce ülke içinde saldırı olasılığını tarttığını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele bahanesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.