Venezuela, ABD saldırılarını yasa dışı ilan etmesi için BM’ye başvurdu

Venezuela, kıyısındaki Karayip açıklarında gerçekleşen ABD saldırılarının yasadışı olduğunun kabul edilmesi ve Venezuela’nın egemenliğini destekleyen bir açıklama yayımlaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvurdu.

Önceki gün BMGK’ya gönderilen mektupta, Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Washington’ı “uluslararası sularda seyir halindeki sivil gemilere” düzenlenen saldırılarda en az 27 kişiyi öldürmekle suçladı.

Moncada, Konsey’den bu saldırıları “yasadışı niteliklerini belirlemek üzere soruşturmasını” ve “Venezuela dahil devletlerin egemenliği, siyasi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı ilkesini yeniden teyit eden bir açıklama” yayımlamasını talep etti.

Ancak Güvenlik Konseyi, ABD’nin veto hakkı nedeniyle bu konuda toplantı düzenlemek dışında herhangi bir adım atamayacak.

Konsey, geçen hafta ilk kez Venezuela, Rusya ve Çin’in talebiyle bu gerilim hakkında toplandı. O toplantıda ABD, eylemlerini BM Şartı’nın 51’inci Maddesi’ne dayandırarak savundu.

Bu madde, üye devletlerin silahlı saldırılara karşı öz savunma kapsamında gerçekleştirdikleri eylemleri derhal Konsey’e bildirmelerini öngörüyor.