Venezuela, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri’nin Karayipler’de deniz ve hava kuvvetleri konuşlandırmasını Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ederek, bunun bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Venezuela’nın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla BM Genel Sekreteri António Guterres’e sunulan ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun imzasını taşıyan resmi yazıda, ABD’nin Karayipler’e savaş gemileri ve hızlı saldırı kabiliyetine sahip nükleer bir denizaltı konuşlandırmasının “benzersiz bir tehdit seviyesi” yarattığı belirtildi.

Karakas yönetimi, bölgeye ilk kez nükleer kapasiteye sahip askerî araçların konuşlandırıldığını belirterek, bunun Latin Amerika ve Karayipler’in nükleer silahlardan arındırılmasını öngören Tlatelolco Antlaşması’nı ihlal ettiğini ve ABD’nin de bu anlaşmaya taraf protokollere bağlı olduğunu ifade etti.

Venezuela ayrıca, söz konusu adımın BM Şartı’nın egemen eşitlik, ihtilafların barışçıl çözümü, güç kullanımının yasaklanması ve iç işlerine karışmama ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı. Bildiride, 2014’te Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu’nun (CELAC) bölgeyi ''Barış Bölgesi'' ilan eden bildirgesinin de yok sayıldığına dikkat çekti.

''DEVREDİLEMEZ HAKLARININ İHLAL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ''

Maduro, BM Genel Sekreteri’ne hitaben kaleme aldığı mektupta, ''İnsanlık, 21’inci yüzyılda barış ve güvenliği tehlikeye atan güç politikalarının yeniden canlanmasına izin veremez'' dedi. Venezuela yönetimi ise ülkenin barışa bağlılığını vurgulayarak, ''asla zor kullanmayı veya devredilemez haklarının ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini'' açıkladı.

Venezuela, Karayipler’e nükleer unsurların sokulmasının ''yarıküresel istikrara zarar verdiği, nükleer silahların yayılmaması ve silahsızlanma rejimine güveni aşındırdığını'' ifade etti. Havana’da 2014 yılında düzenlenen CELAC Zirvesi’nde Latin Amerika ve Karayipler, Barış Bölgesi ilan edilmiş ve üye ülkeler çatışmaların barışçıl çözümünü teşvik etme, güç kullanımını reddetme yönünde taahhütte bulunmuştu. ABD CELAC’a üye ülkeler arasında yer almıyor.