Venezuela, ABD’nin petrol tankerine el koymasını BMGK’ye taşıdı

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlayarak, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi mektup gönderdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil imzasıyla BMGK'ye iletilen mektupta, ABD askerlerinin "açık denizde özel bir gemiye zorla çıktığı, mürettebatı alıkoyduğu ve Venezuela'ya ait petrol sevkiyatına yasa dışı şekilde el koyduğu" ifade edildi.

El konulan petrolün uluslararası hukuka uygun, meşru ve düzenli bir ticari faaliyetin parçası olduğu belirtilen mektupta, söz konusu olayın ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı "sürekli bir zorlama ve saldırganlık politikası kapsamında" gerçekleştiği değerlendirmesi yer aldı.

Mektupta, bu eylemin "seyrüsefer serbestisi ve meşru uluslararası ticareti koruyan hukuki düzenlemelerin açık ihlali olduğu" savunularak, ABD'ye "korsanlık" suçlaması yöneltildi.

ABD'nin alıkonulan mürettebatı derhal serbest bırakması, el konulan petrolü iade etmesi ve ülkenin meşru ticaretine yönelik müdahalelere son vermesi talep edilen mektupta, BMGK'ye söz konusu eylemin kınanması, deniz güvenliğinin korunmasına yönelik adımlar atılması ve "korsanlığın siyasi baskı aracı haline gelmesinin" önlenmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta ayrıca, BMGK'den Venezuela'ya ve ülkenin petrol ticaretine karşı bu tür operasyonları yetkilendiren herhangi bir karar bulunmadığını yazılı şekilde teyit etmesi istendi.

VENEZUELA'DAN ABD'YE "HIRSIZLIK" SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Aralık'taki açıklamasında, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını ifade etmişti.

Venezuela ise ABD'nin ülke açıklarında petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 12 Aralık’ta, ülkesinin Karayipler bölgesindeki ticari haklarının korunacağının altını çizerek, "Bundan dolayı Venezuela, Karayipler genelinde gerçekleştirilen bu suç niteliğindeki korsanlık eylemini tümüyle reddediyor. Diplomatik, ticari ve yasal haklarımızın korunması için gerekli tüm talimatları verdim" diye konuşmuştu.