Venezuela açıkladı: Hava sahasına izinsiz giren küçük uçak etkisiz hale getirildi

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), ülkenin izni olmadan hava sahasına giren küçük bir uçağın engellendiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, uçağın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu ve Karayipler'deki bir adadan geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, hava sahasına izinsiz giren uçağın FANB tarafından durdurulduğunu ve ardından Kolombiya sınırındaki Apure eyaletine bağlı Romulo Gallegos kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, CESSNA 310 tipi uçağın radarlar tarafından tespit edildiği, uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ve güvenlik güçlerinin bu operasyonla kaçakçılara stratejik bir darbe indirdiği ifade edildi.

Yetkililer, yasa dışı silahlı gruplar ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarının süreceğini bildirdi.

FANB, geçen hafta da Kolombiya sınırına yakın iki bölgede uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen üç uçağın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.