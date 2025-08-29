Venezuela Başkanı Maduro’dan ABD’ye tepki: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine "askeri unsurlar" gönderme kararına ilişkin, "Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok." dedi.

Başkent Karakas’ın Macarao bölgesinde düzenlenen 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu’nun kapanış törenine katılan Maduro, yaptığı konuşmada son gelişmeleri değerlendirdi.

Maduro, ülkesine yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin, "Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir." ifadesini kullandı.

Maduro, "Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları, ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz." diye konuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya teşekkür eden Maduro, "Kendisi, Kolombiya’nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya barış için birleşiyor, çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyor ve muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine "orduya ait unsurları gönderme" kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirilmişti