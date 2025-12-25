Venezuela başlangıç

Dış Haberler

ABD’nin askeri ablukasıyla Karayipler’de gerilim tırmanırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan acil görüşmelerin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası toplumdan “ezici bir destek” gördüklerini söyledi.

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samul Moncada ise BM oturumda yaptığı konuşmada “ülkesinin, ABD’nin Latin Amerika kıtasında hakimiyet kurma yönündeki jeopolitik planın sadece ‘ilk aşaması’ olduğunu” söyleyerek “Bizi bölmek ve ardından parça parça fethetmek istiyorlar” uyarısı yaptı.