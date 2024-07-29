Venezuela, Buenos Aires'teki Büyükelçiliği önündeki protestolar sebebiyle Arjantin'i kınadı
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Venezuela, Buenos Aires'teki Büyükelçiliği önünde "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto düzenlenmesini ve Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in buna öncülük etmesini kınadı.
Venezuela Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Nicolas Maduro'nun yeniden Venezuela Devlet Başkanı seçilmesini onaylamadıkları için seçimleri protesto etti.
Venezuela'nın Latin Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena, Arjantin Güvenlik Bakanı Bullrich'in, Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde "yüzlerce kişiyle seçim sonuçlarını beklediğini" belirttiği bir paylaşıma X'ten yanıt verdi.
Pena, Bullrich'in “çaresizlik içinde Büyükelçiliklerini kuşatma tehdidinde bulunarak Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini" vurguladı.