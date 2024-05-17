Venezuela, buzullarını kaybeden ilk ülke oldu

Haber Merkezi

Venezuela, modern tarih boyunca tüm buzullarını kaybeden ilk ülke oldu. Ülkedeki son buzul olan Humboldt, artık yeterli büyüklüğe sahip olmadığı için buzul olarak sınıflandırılmaktan çıkarıldı.

Euronews’in aktardığına göre Venezuela’daki buzul alanlarının 1952’den 2019’a kadar yüzde 98 oranında azaldığı tespit edilmişti. Humboldt Buzulu, 2011 yılı itibarıyla ülkenin kalan son buzulu olarak biliniyordu ve şimdi yalnızca iki hektar büyüklüğünde bir buz alanı olarak kalmış durumda. Bilim insanları, yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların daha hızlı yükselmesinin bu hızlı erimeye neden olduğunu belirtiyor.

Sierra Nevada Ulusal Parkı‘nda yaklaşık beş bin metre yükseklikte bulunan buzul alanı, şimdi yeni bir ekosistem gelişimi için potansiyel bir zemin sunuyor. Araştırmacılar, Humboldt’un çekilmesiyle ortaya çıkan kayalık alanlarda sisle kaplı bir dağ çayırlığı şeklinde, ağaç sınırının üstü ile buzul sınırının altı arasında yer alan Páramos benzeri bir ekosistemin zamanla gelişebileceğini öngörüyor.