Venezuela'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Venezuela’nın kuzeybatısındaki Zulia eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı ülkenin büyük bölümünde ve Kolombiya sınırında hissedilirken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.
Yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi.
Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.