Venezuela'da askeri tatbikat: Kapsamlı savunmaya hazırlanıyoruz

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı doğrultusunda "Bağımsızlık 200 Operasyonu" tatbikatının başlatıldığını duyurdu.

Ulusal basında yer alan habere göre Monagas eyaletindeki araç ve ekipman teslim törenine katılan Cabello, 1500'den fazla asker ve sivilin konuşlandırılmasıyla tatbikata başlandığını belirtti.

Cabello, tatbikatın amacının emperyalizm ve ülke içindeki işbirlikçilerin tehditlerine karşı ulusal egemenliği ve barışı korumak olduğunu bildirdi.

İsim vermeden ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini destekleyenlere sert tepki gösteren Cabello, "Vatan üzerinde emperyalizmin gölgesi gibi dolaşan çeşitli tehditlerle yüzleşmeye hazırız. Her zaman taarruz halindeyiz, aktif ve uzun süreli direniş stratejisi çerçevesinde kapsamlı savunmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkesine yönelik olası saldırıyı destekleyenlere tepki gösteren Cabello, bu kişileri ABD ile işbirliği yapmakla suçladı.

3 EYALETTE SAVUNMA BÖLGELERİ OLUŞTURULDU

Basındaki haberlere göre tatbikat kapsamında hükümet, kamu kurumlarının korunmasını, iç düzenin sağlanmasını ve hava savunma sistemlerinin etkinleştirilmesini hedefliyor.

Bu arada Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Anzoategui, Monagas ve Bolivar eyaletlerinde savunma bölgelerinin oluşturulduğunu bildirdi.

Maduro, bu bölgelerin Karayip Denizi’nden Orinoco Nehri’ne ve Brezilya sınırına kadar uzanan hayati koridor oluşturduğunu vurguladı.