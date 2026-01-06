Giriş / Abone Ol
Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu

Venezuela’da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde izinsiz uçuş yaptığı belirtilen kimliği belirsiz insansız hava araçlarına güvenlik güçlerince ateş açıldı. Ulusal basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde silah sesleri duyulurken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Dünya
  • 06.01.2026 06:29
  • Giriş: 06.01.2026 06:29
  • Güncelleme: 06.01.2026 07:19
Kaynak: AA
Fotoğraf: X/Arlin Medrano

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde çok sayıda silah sesi duyulduğu bildirildi.

Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.

Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.

