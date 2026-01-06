Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde çok sayıda silah sesi duyulduğu bildirildi.

Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.

#BREAKING: Heavy gunfire reported at the Peesidential Palace in Venezuela’s Caracas. Security forces opened fire after unidentified drones flew over the palace in Venezuela. Situation under control as of now. US has said it’s monitoring these developments, but not involved. pic.twitter.com/pNJiYVJgt8 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 6, 2026

Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.