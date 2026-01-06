Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu
Venezuela’da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde izinsiz uçuş yaptığı belirtilen kimliği belirsiz insansız hava araçlarına güvenlik güçlerince ateş açıldı. Ulusal basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde silah sesleri duyulurken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.
Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.
#BREAKING: Heavy gunfire reported at the Peesidential Palace in Venezuela’s Caracas. Security forces opened fire after unidentified drones flew over the palace in Venezuela. Situation under control as of now. US has said it’s monitoring these developments, but not involved. pic.twitter.com/pNJiYVJgt8— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 6, 2026
Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.
Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.
URGENTE DIFUNDIR 🚨 | VENEZUELA— Arlin Medrano (@arlinmedrano_) January 6, 2026
Drones sobrevolando y disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y el centro de Caracas. Se reportó apagón en este momento.
Venezuela resiste: Población civil y Fuerza Armada repelen el ataque y neutralizan los drones.
Esto no es… pic.twitter.com/68lq5t4AFO