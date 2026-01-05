Venezuela'da binlerce kişi sokağa çıktı: Maduro'ya destek

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi, ABD'nin kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokaklara çıktı.

Caracas kent merkezinde binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece yarısından sonra kaçırdığı Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" gösterisi yaptı.

Maduro destekçileri, ABD'nin saldırısına ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.

Maduro'ya destek gösterileri Venezuela dışında Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri ile İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oldu.