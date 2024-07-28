Venezuela'da devlet başkanı seçimi: Oy verme işlemi başladı

Venezuela'da halk, devlet başkanı seçimi için sandık başına gitti. 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçimi boykot etmeme kararı aldı. Seçim yarışı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin adayı adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

Venezuela'da halk, 2025-2031 döneminde görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Venezuela'da 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 15 bin 767 merkezde yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Adayların isimlerinin yer aldığı makinelerde tercihlerini yapan seçmen, tercihinin çıktısını makineden alıp sandığa atacak.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

Venezuela'da 10 adayın katılacağı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

Diğer adayların Benjamin Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martinez, Jose Brito, Claudio Fermin, Javier Bertucci ve Enrique Martinez olduğu belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülke genelinde seçimlerin güvenliğini sağlamak için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi.

TÜM PARTİLER SEÇİME KATILIYOR

Devlet başkanı adaylarından Gonzalez'in seçimi kazanması durumunda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) 25 yıllık yönetimi son bulacak.

Maduro ise devlet başkanı seçimini kazanması halinde üçüncü kez bu görevi yürütecek. Venezuela'da 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçimi boykot etmeme kararı aldı.

Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.​​​​​​​