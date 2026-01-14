Venezuela'da geçici yönetimden adım: Tutuklu bazı ABD vatandaşları serbest bırakıldı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan saldırılarının ardından göreve gelen geçici yönetim, ülkede tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarını serbest bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin gazetecilere açıklama gönderdi.

Açıklamaya göre, Venezuela'da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşları serbest bırakıldı.

Tutukluların serbest bırakılmasının "doğru yönde atılmış, önemli bir adım" olduğu kaydedildi.

The New York Times gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi olan ve diplomatik hassasiyetler nedeniyle ismini açıklamadığı kaynağına dayandırdığı haberinde, salı gecesi itibarıyla en az üç ABD'linin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Konuyu takip eden bir başka kişi de serbest bırakılanlardan birinin başkent Caracas'taki hapishanede tutulan bir ABD'li olduğunu ifade etti.

TUTUKLULAR ARASINDA İTALYALI VE İSPANYALI DA VAR

Ülkede yönetime karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu (STK) Foro Penal'in verilerine göre, son günlerde serbest bırakılan siyasi tutuklular arasında İtalya ve İspanya'dan birkaç kişi de bulunuyor.

Foro Penal, "toplu" serbest bırakmayı vadetmesine rağmen sadece 56 siyasi tutukluyu serbest bırakan yönetimi kınadığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu durumun değişmesini ve Venezuela'da keyfi olarak tutuklanan tüm insanların serbest bırakılmasını umuyoruz" ifadesine yer verildi.

Ülkenin geçici yönetimi, geçen günlerde "önemli sayıda" tutuklunun serbest bırakılacağını duyurmuştu.