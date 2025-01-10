Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etti.

Başkent Caracas'taki Yasama Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 125 ülkeden delegasyon katıldı.

Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in başkanlık kuşağını takdim etmesinin ardından Maduro, 2025-2031 dönemi için yemin ederek görevine resmen başladı.

Tören için yetkililere teşekkür eden Maduro, "Venezuela'nın tarihi, asil ve cesur halkı ve tüm emirlerini yerine getireceğim bu Anayasa önünde yemin ediyor, yeni barış, refah ve yeni demokrasi dönemini başlatıyorum. Bu yeni başkanlık dönemi, barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olacaktır" ifadesini kullandı.

Maduro'nun yemin töreni nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Venezuela'da, iktidar partisi destekçileri kutlamalar düzenledi.

NE OLMUŞTU?

28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçiminde Maduro'nun kazandığı açıklanmıştı. Maduro'nun yeniden başkan seçilmesinin ardındansa muhalefet protestolar başlattı. Özellikle ABD, Maduro'nun zaferini tanımıyor. Bu kapsamda ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden, Venezuela'daki muhalefetin lideri Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da "seçilmiş devlet başkanı" sıfatıyla ağırladı.