Venezuela'da uçak kalkış yaparken düştü: 2 ölü
Venezuela'nın Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Venezuela'da uçak düşmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkenin Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçak havalandıktan kısa bir süre sonra dengesini sağlayamayarak piste düştü.
Venezuela'da uçak kalkış yaparken düştü: 2 ölühttps://t.co/E7QvhyTuuF pic.twitter.com/DXP6e0Binc— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 23, 2025
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, ilgili protokollerin devreye sokulduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.