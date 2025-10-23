Giriş / Abone Ol
Venezuela'da uçak kalkış yaparken düştü: 2 ölü

Venezuela'nın Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya
  • 23.10.2025 13:51
  • Giriş: 23.10.2025 13:51
  • Güncelleme: 23.10.2025 13:58
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Venezuela'da uçak düşmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçak havalandıktan kısa bir süre sonra dengesini sağlayamayarak piste düştü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, ilgili protokollerin devreye sokulduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

