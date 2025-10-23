Venezuela'da uçak kalkış yaparken düştü: 2 ölü

Venezuela'da uçak düşmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçak havalandıktan kısa bir süre sonra dengesini sağlayamayarak piste düştü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, ilgili protokollerin devreye sokulduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.