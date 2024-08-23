Venezuela'da Yüksek Mahkeme'nin seçim kararı sonrası dünyadan ilk tepkiler

Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Şili, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 28 Temmuz seçimlerinin galibi olarak teyit etmesini eleştirdi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, TSJ'nin 28 Temmuz devlet başkanı seçimi kararını "sahtekarlık" olarak değerlendirdi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Lacalle, "Maduro rejimi, uluslararası toplumun kınadığı her şeyi doğruluyor. Halk için kurumsal ve demokratik bir yaşamın tüm kapılarını kapatan bir diktatörlük. Venezuela davasını savunmaktan vazgeçememeli ve sessiz kalmamalıyız" ifadesini kullandı.

ŞİLİ SONUÇLARI TANIMAYACAK

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de TSJ'nin kararına tepki göstererek, 28 Temmuz devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımayacaklarını belirtti.

Devlet Başkanı Maduro hükümetini "baskıcı" olmakla suçlayan Boric, "Bugün TSJ, dolandırıcılığı pekiştirdi. Bir diktatörlüğün seçimlere hile düşürdüğünden şüphemiz yok. Anavatanında demokrasi için haykıran binlerce Venezuelalının gözlerinin içine bakıyorum. Şili, Maduro ve kurumlarının kendi kendine ilan ettiği bu hileli zaferi tanımıyor" dedi.

Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Juan Manuel Santos ve Ivan Duque de sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, Maduro'nun seçim zaferini onaylayan Yüksek Mahkeme'nin kararını "saçmalık" olarak yorumladı.

MUHALEFET ADAYI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Venezuela'daki muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez, Istagram hesabından paylaştığı videoda, 28 Temmuz devlet başkanı seçimi sonuçlarının uluslararası gözlemciler denetiminde yeniden sayılmasını istedi.

TSJ'nin kararının "geçersiz" olduğunu savunan Gonzalez, "Ulusal Seçim Konseyi yetkilileri, mahkemenin arkasına saklanmayın, görevinizi yapın, sonuçlara saygı gösterin ve tutanakları tablolar halinde gösterin. Uluslararası tarafsız gözlemciler denetiminde yapmanız gereken tek şey budur" ifadesini kullandı.

Mahkemeden çıkan hiçbir kararın 28 Temmuz'daki gerçekliği örtemeyeceğini vurgulayan Gonzalez, "Seçim sonuçlarını yargılamaya çalışmak gerçeği değiştirmez, ezici bir çoğunlukla kazandık ve bunu kanıtlayacak tutanaklara sahibiz" iddiasında bulundu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Maduro'nun kazandığını teyit etmişti.

MADURO SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.