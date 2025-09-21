Venezuela'dan ABD önlemi: Askeri tatbikat düzenlendi

Donald Trump'ın açıklamalarının ardından ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik devam ediyor.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri ve ordu tankları, Venezuela'nın Caracas kentinde askeri tatbikat düzenledi.

Ayrıca Venezuela’da hükümetin, silahlı kuvvetler ve milis güçlerini sokaklara çıkararak sivillerin askeri eğitimine yönelik yeni bir program başlattığı iddia edildi.



Yerel basında çıkan haberlerde, "kışlaların halka gideceği" ifade edilerek Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ve Bolivarcı Milislerin başkent Karakas ve diğer bölgelerde konuşlandırıldığı aktarıldı.



CBS News ise bazı sivillerin milislere katılmak üzere başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Venezuelalı yetkililer, bu adımın "ABD’den gelen tehditlere karşı kapsamlı savunma" amacı taşıdığını belirtirken, hükümetin üst düzey isimlerinden Diosdado Cabello da ülkenin her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

TRUMP GERİLİMİ ARTIRDI

İki ülke arasındaki gerilim, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu bir uyuşturucu kartelinin lideri olmakla suçlaması ve başına biçilen ödülü 50 milyon dolara çıkarmasıyla tırmandı.

ABD, "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" iddiasıyla Karayipler’e savaş gemileri konuşlandırdı.



Buna karşılık Venezuela, 12 savaş gemisi, 22 uçak ve 2.300 askerin katıldığı 72 saatlik askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Devlet televizyonu, füzelerin ve roketlerin ateşlendiği manevralara ilişkin görüntüler yayınladı.



Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgeye savaş gemisi göndermesini "ilan edilmemiş savaş" ve "askeri tehdit" olarak nitelendirdi.