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Venezuela'dan muhalif lider için 100 bin dolarlık ödül

Venezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayacak olanlara 100 bin dolar verileceğini duyurdu.

Dünya
  • 03.01.2025 10:17
  • Giriş: 03.01.2025 10:17
  • Güncelleme: 03.01.2025 10:20
Kaynak: DHA
Venezuela'dan muhalif lider için 100 bin dolarlık ödül
Fotoğraf: DHA

Venezuela, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.

Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini kaydetti.

CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor" ifadelerini kullandı.

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