Venezuela'dan muhalif lider için 100 bin dolarlık ödül
Venezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayacak olanlara 100 bin dolar verileceğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Venezuela, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.
Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini kaydetti.
CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor" ifadelerini kullandı.