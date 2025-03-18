Venezuela'dan vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı

Venezuela hükümeti, ABD'ye gidecek veya bu ülkeden transit geçiş yapacak vatandaşları için "seyahat uyarısı" yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'de karşılaşabilecekleri riskler ve olumsuz koşullar nedeniyle Venezuelalıların uyarıldığı belirtildi.

KEYFİ GÖÇ KONTROL TEDBİRLERİNDE TACİZ POLİTİKALARI ARTTI

Açıklamada, ABD'de son aylarda Venezuelalılara yönelik keyfi göç kontrol tedbirlerinde ve taciz politikalarında bir artış yaşandığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"ABD makamları tarafından gerçekleştirilen keyfi gözaltılar, sebepsiz sınır dışı etmeler, mülk ve belgelere el koymalar, ayrımcı ve aşağılayıcı muamele vakalar belgelendi. Bu eylemler arasında, insan haklarının açıkça ihlal edilmesi, üçüncü ülkelerdeki hapishanelerde hukuki süreç olmadan hapsetme ve kaçırma olayları da yer almaktadır."

ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat eden Venezuelalıların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Şiddet olaylarındaki artış ve güvenliği tehlikeye atabilecek temel hakları kısıtlayan düzenlemelerin uygulanması nedeniyle Venezuelalıların son derece dikkatli olmaları tavsiye edilir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Venezuela hükümetinin, Venezuelalı göçmenlerin korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha teyit ettiği ve haklarının ihlal edilmesini kınamaya devam edeceği belirtilerek uluslararası toplum, insan onurunu ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal eden bu uygulamalar karşısında duyarlı ve uyanık olmaya çağrıldı.

ABD'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ 261 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi ise federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.