Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Maduro ulusumuzun tek başkanıdır, Venezuela tekrar köle olmayacak

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" dedi.

ABD'nin müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sonrasında Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, ABD'den "Cumhurbaşkanı Maduro'yu derhal serbest bırakın" talebinde bulundu.

Rodriguez, ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulundu.

"Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" diyen Rodriguez, Maduro'nun "ulusun tek başkanı" olduğunu ifade etti.

Rodriguez, Simon Bolivar'ı kast ederek "Tekrar koloni olmayacağımızı özgürleştiricimiz babamız Jamaika Mektubu’nda söylemişti; perde yırtıldı, ışığı gördük ve tekrar karanlığa dönmemiz isteniyor" dedi.

Rodriquez sözlerine şöyle devam etti:

"Zincirler kırıldı, artık özgür olduk ve düşmanlarımız tekrar köleleştirmeye çalışıyor. Venezuela halkı ve Venezuela hakkında çok açık bir şey varsa, o da asla tekrar köle olmayacağımızdır.

Venezuela'nın tamamı seferber ediliyor ve zaten Başkan Nicolas Maduro tarafından imzalanmış kararname yürürlüğe giriyor."

Rodriguez, ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını vurgulayarak, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir" şeklinde konuştu.

Tüm Venezuela halkının mal ve hizmetlerin güvence altına alınması için "birleştiğini" savunan Rodriguez, ülkesinde şu anda durumun sakin olduğunu, bunu koruyacaklarını söyledi.