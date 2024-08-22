Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'referandum' çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine uygulanan tek taraflı "haksız" yaptırımlara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçlara göre, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminden zaferle ayrılan Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasında halka ziyarette bulundu.

Maduro, ülkedeki aşırı sağ muhalefetin talepleri doğrultusunda Venezuela'ya yıllardır tek taraflı yaptırımlar uygulandığını ancak her şeye rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

"ÜLKE KAYNAKLARI HALKIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILACAK"

Ekonominin daha da güçlendirilmesi için yeni paketler açıklayacaklarını dile getiren Maduro, "Hükümet, ülkenin her köşesinde halk ile birlikte olacak. Emperyalist saldırıların yol açtığı hasarın giderilmesi için verimli projeler desteklenecek. Ülke kaynakları halkın ihtiyaçları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Maduro, 25 Ağustos'ta Ulusal Referandum düzenleyeceklerini ve halkın katılımıyla devrim niteliğinde projeleri Venezuelalıların tercihine sunacaklarını bildirdi.

Anayasanın öngördüğü şekilde katılımcı demokrasiyi önemsediklerini vurgulayan Maduro, "Herkesi 25 Ağustos'ta referanduma katılmaya davet ediyorum. Özellikle gençlerden sandığa gitmelerini ve Venezuela'nın kalkınmasına destek olacak projeleri oylamalarını istiyorum." diye konuştu.

Maduro, beraberindeki yerel yetkililerle çiftçileri ziyaret etti ve köylülerin mahsullerini yakından inceledi.

SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.