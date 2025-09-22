Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun YouTube hesabı kapatıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun YouTube hesabının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı bildirildi.

Dünya
  • 22.09.2025 11:29
  • Giriş: 22.09.2025 11:29
  • Güncelleme: 22.09.2025 11:39
Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun YouTube hesabı kapatıldı
Fotoğraf: AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun YouTube hesabı kapatıldı.

Telesur internet sitesinin X hesabından Maduro'nun YouTube hesabının kapatılmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, video paylaşım platformu YouTube'un, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun resmi kanalını hiçbir gerekçe göstermeden kapattığı ifade edildi.

Maduro'nun YouTube hesabı, erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu.

BirGün'e Abone Ol