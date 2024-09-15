Venezuela, devlet başkanı Maduro'ya karşı suikast hazırlığı iddiasıyla 6 yabancıyı tutukladı

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planı yaptıkları iddiasıyla, 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığını açıkladı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planlamak ve ülkede "terörist eylemler" düzenlemek için hazırlık yapmak iddiasıyla 3 ABD'li, 2 İspanyol ve bir Çek vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Cabello, düzenlenen operasyonda, 400 silah ele geçirildiğini belirtti.

Cabello, tutuklanan 2 İspanyol vatandaşının, İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduklarını iddia etti.