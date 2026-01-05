Venezuela etkisi: Altında sert yükseliş

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının ardından küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı hızla yükselirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını sert yukarı taşıdı.

Yeni haftaya güçlü bir yükselişle başlayan altın, hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda dikkat çekici seviyelere ulaştı.

5 Ocak Pazartesi sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 100 TL, ons altın ise 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Cuma günkü kapanışa kıyasla fiyatlarda yaklaşık yüzde 2’lik artış yaşandı.

VENEZUELA SALDIRISI TETİKLEDİ

Piyasalarda artan oynaklığın ana nedeni, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela’da Nicolás Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri operasyon oldu. Operasyon sonrası Latin Amerika’da siyasi belirsizliğin derinleşmesi, küresel risk iştahını baskılarken, yatırımcıları yeniden altın ve gümüş gibi güvenli varlıklara yöneltti.

Analistler, Venezuela’nın yalnızca siyasi değil aynı zamanda petrol ve değerli maden rezervleri açısından stratejik bir ülke olması nedeniyle yaşanan gelişmelerin emtia piyasalarında zincirleme etki yarattığına dikkat çekiyor.

Güncel altın satış fiyatları şöyle: Gram altın: 6.099,06 TL, Çeyrek altın: 10.533,00 TL, Ons altın: 4.400,57 dolar.

PETROLDE ETKİ SINIRLI

Uzmanlara göre jeopolitik gerilim petrol fiyatlarında kısa vadede sınırlı bir etki yaratabilirken, altın ve gümüşte dalgalanma alanı çok daha geniş. Bunun temel nedeni, Venezuela’nın küresel petrol arzındaki payının düşük kalması; buna karşılık belirsizlik dönemlerinde altının doğrudan talep görmesi.

Piyasa yorumcuları, Rusya ve Çin’den gelecek açıklamaların da altının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.