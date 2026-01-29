Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, 'Başkomutan' ilan edildi

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen askeri törenle Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmen 'Başkomutan' olarak tanıdı.

Başkent Karakas'ta düzenlenen ve ülkenin yüksek askeri komuta kademesinin katıldığı törende, ordu yönetimi Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i Başkomutan sıfatıyla selamladı.

Törende; İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkedeki tüm güvenlik güçlerinin üzerinde uzlaştığı ve Rodriguez'in komutasının tanındığı ortak bildiriyi okudu. Cabello, “Güvenlik güçleri, topraklarımızda kaos tohumları ekilmesine izin vermemek için birlik ve kararlılıkla tek ses olarak hareket etmektedir” ifadelerini kullandı.

BOLİVAR'IN KILICININ ÖRNEĞİNİ TESLİM ALDI

Törende komutan asasını ve Simon Bolivar'ın kılıcının bir örneğini teslim alan Rodriguez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Kurtarıcılarımızın gücü ve yenilmez ruhuyla şanlı ordumuzun nişanlarını, komutan asasını ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikasını teslim aldım. Bu Başkomutanlık sorumluluğunu bir Venezuelalı kadın olarak ve halkın gücüyle birlikte üstleniyorum."