Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD'ye çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD hükümetine çağrıda bulundu.

Rodriguez, sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" başlıklı bir paylaşım yaptı.

ABD hükümetini işbirliğine davet eden Rodriguez, "uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım" talep etti.

"VENEZUELA’DAN DÜNYAYA VE ABD’YE MESAJ"

Rodriguez Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela, barışa ve barış içinde bir arada yaşamaya olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Ülkemiz, dış tehditlerden uzak, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliği ortamında yaşamayı hedeflemektedir. Küresel barışın, her şeyden önce her ülkenin kendi iç barışının güvence altına alınmasıyla inşa edileceğine inanıyoruz.

Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ve Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı, dengeli ve saygılı uluslararası ilişkiler kurulmasını önceliyoruz. Bu ilkeler, dünyayla yürüttüğümüz diplomasinin temelini oluşturmaktadır.

ABD hükümetini, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya yönelik bir iş birliği gündemi etrafında bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Bu yaklaşımın kalıcı ve güçlü bir toplumsal birlikte yaşamı pekiştireceğine inanıyoruz.

Başkan Donald Trump; halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barışı ve diyaloğu hak ediyor. Bu, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun her zaman verdiği mesajdır ve bugün tüm Venezuela’nın ortak mesajıdır. Bu, benim inandığım ve hayatımı adadığım Venezuela’dır. Tüm iyi Venezuelalıların bir araya gelebildiği bir Venezuela hayal ediyorum.

Venezuela’nın barışa, kalkınmaya, egemenliğe ve bir geleceğe hakkı vardır."

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

***

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.