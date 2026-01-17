Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in, yıllardır ABD'nin "radarında" olduğu iddiası

Associated Press'in (AP) ulaştığı belgeler, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir almasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'in, 2018'den bu yana ABD yönetiminin "radarında" olduğunu ortaya koydu.

AP'nin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) belgelerine dayandırdığı haberinde, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e ilişkin iddialar yer aldı.

Buna göre, DEA'in Rodriguez hakkında en az 2018'e kadar uzanan ayrıntılı bir istihbarat dosyası oluşturduğu öne sürülen haberde, 2022'de ise uyuşturucu ticaretinde önemli etkisi olduğu düşünülen kişiler için kullanılan "öncelikli hedef" olarak tanımlandığı iddia edildi.

Belgelerde, Rodriguez'in bilinen bağlantılarının yanı sıra uyuşturucudan altın kaçakçılığına kadar uzanan çeşitli iddiaların yer aldığı belirtilirken, Rodriguez'in Margarita Adası'ndaki otelleri "kara para aklamak için bir paravan" olarak kullandığı iddiasının da olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD tarafından alenen suçlanmayan Rodriguez'in neden "öncelikli hedef" olarak tanımlandığı bilinmezken, DEA'in söz konusu tanımı yüzlerce kişi için kullandığına ve bunun tek başına bir cezai suçlama anlamına gelmediğine işaret edildi.