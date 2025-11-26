Venezuela halkı ABD'nin ülkelerine yönelik tehditlerini protesto etti

Venezuela’da binlerce kişi, ABD’nin ülkeye yönelik tehditlerini protesto etmek ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermek için sokaklara çıktı.

Başkent Caracas’ta düzenlenen "Kurtarıcı Simon Bolivar’ın Bayrak ve Kılıç Yürüyüşü"ne katılan kalabalık, taşıdıkları dev Venezuela bayraklarıyla ABD’nin Karayipler’deki askeri konuşlanmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD’nin bu yığınağını "tehdit ve saldırı" olarak nitelendirirken, Maduro’nun fotoğraflarını taşıyarak devlet başkanına destek sloganları attı.

Yürüyüşe polisler, askerler, milis güçleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Kalabalık, ABD’nin olası müdahale girişimine karşı birlik mesajı verdi.

Göstericilerle yürüyen İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, konuşmasında halkın her geçen gün daha da kenetlendiğini ve özgür yaşam iradesini kararlılıkla koruduğunu belirtti.

Cabello, ülkeyi tüm güçleriyle savunacaklarını vurgulayarak, "Son zamanlarda emperyalizmin tehditleri ve dünyayı yönettiklerini sananların saldırıları arttı. Niyetleri Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmek." ifadesini kullandı.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.