Venezuela halkı ABD’ye karşı seferber oldu

Dış Haberler

Venezuela’da ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi gönderme kararının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne yüzlerce kişi gönüllü kaydoldu. Başkent Caracas’ta memurlar, ev kadınları ve emekliler dahil yüzlerce kişi milis gücüne katılmak için sıraya girdi.

Ulusal savunma sistemine katılan yurttaşların “toprak bütünlüğünün teminatı” olduğunu söyleyen Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne katılımın başarılı geçtiğini belirterek, halkın ABD gemileri karşısında büyük bir vatanseverlik sergilediğini ifade etti.

Maduro, ABD’yi ülkesinde rejim değişikliği için terörist ve askeri yöntemlere başvurmakla suçladı. ABD destekli sağ muhalefetin lideri Maria Corina Machado ise halktan “Maduro’nun çağrısına kulak asmamasını” istedi. "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, askeri bir işgal için bahane olarak kullanılıyor” diyen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise “Eğer ABD’liler, Venezuela’yı işgal ederek sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler. Böyle bir durumda Venezuela’yı Suriye’ye benzer bir duruma sokarlar ve bununla birlikte Kolombiya’yı da sürüklerler” dedi.