Venezuela, İngiliz savaş gemisinin Guyana'daki tartışmalı sulardan çekildiğini belirtti

Venezuela, komşu ülke Guyana ile anlaşmazlık yaşadığı tartışmalı sulara askeri gemi gönderen İngiltere'nin bölgeden çekildiğini duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Atlantik bölgesindeki Paria Körfezi'nde gerçekleştirilen "Antonio Sifontes 2023 Askeri Tatbikatı"nın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emriyle sona erdiğini kaydetti.

İngiltere'nin Guyana'ya destek amacıyla tartışmalı sulara gönderdiği Kralliyet Donanmasına bağlı "HMS Trent" gemisinin bölgeden çekildiğini belirten Lopez, bunun üzerine Venezuela'nın da böyle bir adım attığını bildirdi.

Lopez, Venezuela'nın egemenlik haklarını "daima" savunacaklarını kaydederek, "Bugün şüphesiz bölgede barışın garantisi olan Argyle Anlaşmasına saygı duyulmasını umuyoruz. Her türlü provokasyona karşı tetikte olacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek amacıyla Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini 26 Aralık 2023'te bölgeye göndermişti.