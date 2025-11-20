Venezuela lideri Maduro'dan Karayip kıyılarını füzelerle savunma talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine yanıt olarak ülkesinin Karayip kıyılarına bakan bölgede "ağır silahlar" ve "füzeler" konulması için talimat verdiğini belirtti.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Maduro basına yaptığı açıklamada, başkent Caracas ve Karayip Denizi kıyısındaki La Guaira eyaletinin savunulması için yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

Maduro, söz konusu bölgelere ağır silahlar ve füzeler yerleştirilmesi talimatı verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İşte burada, Caracas–La Guaira hattının tamamına yönelik kapsamlı savunma planı var. Ayrıntılarıyla, sokak sokak, mahalle mahalle belirlenmiş. Kullanılan her bir silah ve silah sistemiyle birlikte tüm ağır silah ve füze sistemleri çalışır durumda olacak. Bu sayede Caracas–La Guaira hattını ve bölgenin Karayip’e uzanan dağlık kesimlerini savunmaya hazır olacağız."​​​​​​​

Maduro, planın bir uzmanlar ekibi tarafından değil, başkent ile kıyı bölgesi arasında yaşayan ve La Guaira Limanı ile ülkenin ana havalimanı olan Maiquetia’daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı çevresindeki topluluklardaki halk tarafından hazırlandığını ifade etti.​​​​​​​

Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler’in (FANB) bünyesinde yer alan ve askeri eğitim almış kadın ve erkek sivillerden oluşan özel milis biriminin hazır olduğunu hatırlatarak, gerekmesi halinde uzun süreli bir savaşa da hazırlıklı olduklarını savundu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.