Venezuela muhalefet lideri Gonzalez ülkeyi terk etti: İspanya'ya sığınma talebinde bulundu

Hakkında tutuklama emri bulunan Venezuela muhalefetinin başkan adayı Edmundo Gonzalez, ülkesinden ayrılarak İspanya'ya sığınma talebinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares konuya ilişkin açıklamasında “Edmundo Gonzalez kendi isteği üzerine İspanyol hava kuvvetlerine ait bir uçakla İspanya'ya uçtu. İspanya hükümeti tüm Venezuelalıların siyasi haklarına ve fiziksel bütünlüğüne bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Temmuz ayında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı aday olan Gonzalez'in “birkaç gün önce Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğine gönüllü olarak sığınmasının” ardından ülkeden ayrıldığını söyledi.

Adayın tutuklanması emrini veren Maduro hükümetinin, ülkedeki siyasi barışa katkıda bulunmak için Gonzalez'e ülke dışına güvenli geçiş izni vermeye karar verdiğini söyledi.

Gonzalez'in avukatı da AFP'ye yaptığı açıklamada muhalefet adayının İspanya'ya gittiğini doğruladı.

75 yaşındaki eski bir diplomat olan Gonzalez, muhalefet lideri María Corina Machado'nun adaylığının yasaklanması üzerine son anda aday olmuştu.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.