Venezuela Nerede? Venezuela Seçim Sonucu Nedir? Güncel Durum ve Tüm Detaylar

Latin Amerika’nın önemli ülkeleri arasında yer alan Venezuela, hem siyasi hem de ekonomik gelişmeler nedeniyle uzun süredir dünya gündemindeki yerini koruyor. Son olarak yapılan Venezuela seçimleri sonucunda açıklanan resmi verilere göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun %51,2 oyla seçimleri kazandığı bildirildi, ancak muhalefetin itirazları ve uluslararası çağrılar tartışmaları beraberinde getirdi.

Peki Venezuela nerede?, Venezuela seçim sonucu nedir?, ülkenin siyasi yapısı, nüfusu ve coğrafi özellikleri neler? Detaylar şöyle:

VENEZUELA NEREDE? COĞRAFİ KONUMU VE TEMEL BİLGİLER

Venezuela, resmî adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile komşudur. Başkent ve en büyük şehir Caracas’tır.

Ülke Adı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Başkent Caracas Resmi Dil İspanyolca Yüzölçümü 916.445 km² Yaklaşık Nüfus Yaklaşık 28 – 32 milyon Yönetim Şekli Federal başkanlık sistemi Zaman Dilimi UTC -04:00 Telefon Kodu +58

Venezuela, 23 eyalet, başkent bölgesi ve federal bağımlılıklar olmak üzere federal bir yapıya sahiptir. Nüfusun büyük bir bölümü ülkenin kuzeyinde, büyük şehirlerde yaşamaktadır.

VENEZUELA SEÇİM SONUCU NEDİR?

28 Temmuz 2024’te gerçekleşen Venezuela devlet başkanlığı seçimleri ülkede son yılların en kritik seçimlerinden biri olarak değerlendirildi. Resmi açıklamalara göre Nicolas Maduro’nun seçimleri %51,2 oy oranıyla kazandığı ilan edildi.

Ancak muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıkladı ve birçok noktada protestolar düzenlendi.

VENEZUELA’NIN SİYASİ YAPISI VE GÜNCEL DURUMU

Venezuela, başkanlık sistemi ile yönetilen bir federal cumhuriyettir.

VENEZUELA’NIN TARİHSEL ARKA PLANI

Venezuela, 1811’de İspanya’dan bağımsızlığını ilan ederek Güney Amerika’daki en erken bağımsızlık kazanan bölgelerden biri olmuştur. Daha sonra bir süre Büyük Kolombiya’nın parçası olarak kaldıktan sonra 1830 yılında tamamen bağımsız bir devlet haline gelmiştir.