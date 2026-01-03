Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, şehrin farklı bölgelerinde patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin farklı bölgelerinde ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.

ASKERİ ÜS BÖLGESİNDE DUMANLAR YÜKSELDİ

Reuters'ın aktardığına göre Caracas’ta, sabahın erken saatlerinde (yerel saate göre 02.00'da) uçak sesleri ve art arda gelen güçlü patlama benzeri gürültüler duyuldu.

Kentin güneyinde, büyük bir askeri tesisin yakınlarında en az bir duman sütunu yükselirken, aynı bölgede elektrik kesintisi meydana geldiği bildirildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından Venezuela'daki saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde şehrin farklı noktalarında patlamaların olduğu ve dumanların yükseldiği, aynı zamanda kentin üstünde ABD'ye ait olduğu iddia edilen helikopterin uçmakta olduğu görüldü.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler şöyle:

Gunfire and U.S. helicopters over Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/ogeeS0pE9k — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

#ATENCIÓN Nos llegan videos de ciudadanos que grabaron las explosiones en Caracas la madrugada de este sábado #3Ene https://t.co/7cAxwlym2s pic.twitter.com/SJGLDhFwW9 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

🚨 BREAKING: At least six large EXPLOSIONS have just occurred throughout Caracas, the capital of Venezuela



Unconfirmed reports of potential U.S. airstrikes targeting military infrastructure



President Trump may have just dropped the hammer. pic.twitter.com/R0iLgG9303 — Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026

İLK TEPKİ KOLOMBİYA'DAN GELDİ

Patlamalara ilişkin ilk tepki Kolombiya'dan geldi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Petro ikinci bir açıklama daha yaptı ve "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Kolombiya, Venezuela'ya karşı yapılan saldırının uluslararası hukuka uygunluğunu tespit etmek üzere derhal toplanmalıdır. Cúcuta'da PMU (Proje Yönetim Birimi) faaliyete geçirildi ve sınırda operasyonel plan yürürlüğe konuldu" açıklamasında bulundu.

VENEZULA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: ABD KAYNAKLI ASKERİ EYLEMLER TARAFINDAN HEDEF ALINMIŞTIR

Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, saldırıların ABD kaynaklı askeri eylemler olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Karakas'taki çeşitli noktalar ile ülkenin diğer bazı bölgelerinin ABD’den kaynaklanan askeri eylemlerle hedef alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti olarak bildiriyoruz ki kısa süre önce Karakas'taki çeşitli noktalar ile ulusal toprakların diğer bazı bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askeri eylemler tarafından hedef alınmıştır. Meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar sürmekte olup, olası insani etkiler değerlendirilmektedir. Ülkemizin istikrarı ve barışı açısından kritik bir dönemde; devletlerin, dost hükümetlerin, bölgesel entegrasyon mekanizmalarının, çok taraflı örgütlerin ve kardeş halkların diplomatik dayanışmasını saygıyla ve kararlılıkla talep ediyoruz. Uluslararası hukukun, Venezuela’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması ile bölgesel güvenliği ve halkımızın yaşamını tehlikeye atan her türlü saldırganlığın derhal durdurulması için destek, açıklama ve aktif katkı çağrısında bulunuyoruz."

SAVUNMA BAKANI'NIN KONUTU VURULDU İDDİASI

Yerleşim birimlerine yakın bölgeleri de kapsayan saldırılarda askeri bölgeler ve üslerin hedef alındığı öne sürülürken, Sky News Arabia, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in konutunun vurulduğunu iddia etti.

BAŞKANLIK SARAYINA YAKIN YERLER BOMBALANDI

Sözcü TV’ye konuşan Gazeteci Mustafa Özdemir ise şunları kaydetti:

"Gece 2 sularında patlama sesleriyle uyandık. Yanık kokuları geliyor. Askeri komplekslerin ve başkanlık sarayının hemen yakınındaki bölgenin bombalandığı söyleniyor. Patlamalar yaklaşık 1 saat sürdü. Şehrin yarısında elektrik yok. İletişim de sağlanamıyor. Henüz bir can kaybı bildirilmedi. Yerleşim birimlerine yakın bölgeler de bombalandı."

ABD UZUN SÜREDİR HAZIRLIK YAPIYORDU

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim, Washington’un uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik gerekçelerini öne sürerek Latin Amerika’da askeri ve siyasi müdahale alanını genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin yaptırımlar, tehditler ve olası operasyon açıklamalarıyla krizi sürekli sıcak tutması, Venezuela üzerinde egemenliği aşındırmaya yönelik emperyalist baskı mekanizmalarını yeniden devreye sokuyor.

Caracas yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, sürecin ülkenin enerji kaynakları ve bölgesel bağımsızlığına yönelik bir kuşatma olduğunu savunuyor. Uzun süredir devam eden bu tablo, Venezuela’nın iç güvenliğine dair her gelişmenin ABD müdahalesi ihtimaliyle birlikte okunmasına neden oluyor.

ABD ordusu Eylül başından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar gelecek...