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Venezuela, Papa'nın ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Venezuela, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan kararnameyle, kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirilmesi ve halk eğlencelerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Arjantin ve Brezilya ise 7 günlük yas ilan etti.

Dünya
  • 22.04.2025 09:49
  • Giriş: 22.04.2025 09:49
  • Güncelleme: 22.04.2025 09:55
Kaynak: DHA
Venezuela, Papa'nın ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
Fotoğraf: AA

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Papa Franciscus'un ölümünün ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile yas süresi yürürlüğe girdi.

Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Arjantin ile Brezilya da Franciscus'un vefatı nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan etti.

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