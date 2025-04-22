Venezuela, Papa'nın ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Papa Franciscus'un ölümünün ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile yas süresi yürürlüğe girdi.

Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Arjantin ile Brezilya da Franciscus'un vefatı nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan etti.