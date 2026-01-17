Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD saldırısında 47 askerin öldüğünü bildirdi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir almasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitiren Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensubu askerlerle ilgili konuştu.

Lopez, "Venezuela’ya karşı kullanılan ileri teknoloji ve ezici düzeydeki orantısız kaynaklar karşısında, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 47 erkek ve kadın asker hayatını feda etti" ifadesini kullandı.

ABD saldırısında 32 Kübalının da öldüğünü hatırlatan Lopez, şöyle devam etti:

"Silahlı kuvvetlerimizi geliştirmek için Ayacucho Planı’nı devreye alıyoruz ancak şimdi gözden geçirilmesi gereken unsurlar ve yeniden yapılandırmayı zorunlu kılan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Amacımız, Venezuela’ya saygıyı ve ulusal Anayasa’nın tam olarak uygulanmasını garanti eden askeri gücü pekiştirmektir."

Lopez, ülkenin içinde bulunduğu "kritik ve acı dolu zamanlara" dikkat çekerek, "Silahlı kuvvetlerimizin manevi bir güce ihtiyacı var. Askeri onurumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz dimdik ayakta" diye konuştu.