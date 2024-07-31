Venezuela, seçim sonuçlarını tanımayan Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti

Venezuela, Nicolas Maduro'nun kazandığı devlet başkanlığı seçim sonuçlarını tanımayan Peru'nun, Venezuela halkının iradesini hiçe saydığını ifade etti. Venezuela hükümeti, bu ülke ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini bildirildi.

Dünya 31.07.2024 09:31 Giriş: 31.07.2024 09:31

Güncelleme: 31.07.2024 09:34 Kaynak: AA

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