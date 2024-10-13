Venezuela, Suriye'ye sığınan Lübnanlılara insani yardım gönderdi

Venezuela, Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için 14 ton insani yardım gönderdi.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, açıklamasında, bağışın Venezuela halkı tarafından sağlandığını belirterek, 14 tonu aşkın insani yardımın kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

La Guaria eyaletine bağlı Maiquetia kentindeki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığının Asya, Orta Doğu ve Okyanusya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Tatiana Pugh ile Lübnan ve Suriye büyükelçileri Elias Lebbos ve Kenan Zaher Al Deen katıldı.

Yardımların Suriye'ye sığınan Lübnanlılara aktarılacağı bilgisi paylaşıldı. Uçağın birkaç saat içerisinde Suriye'ye inmesi bekleniyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, açıklamasında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin, Lübnan, İran ve Suriye halkıyla dayanışma içerisindedir ve İsrail'in saldırıları karşısında onların yalnız olmadıklarını bilmesini istiyor" ifadesini kullandı.

Venezuela halkı, başkent Caracas'a bağlı Plaza Bolivar önündeki Sarı Ev'de savaştan kaçan Lübnanlılar için yardım kampanyası başlatmıştı.​​​​​​​